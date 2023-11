NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,39 USD -0,69% (13.11.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) weiterhin mit "buy" ein.Der E-Commerce-Checkout-Tracker des Unternehmens deute darauf hin, dass Apple Pay den Anteil der Markenkasse im Oktober weiter belastet habe, da der ausgehende Web-Traffic von wichtigen Händlern im Vergleich zu den historischen Werten niedriger bleibe. Darüber hinaus scheine der Anteil von PayPal am Web-Traffic von Temu, der im dritten Quartal ein positiver Katalysator gewesen sei, im Oktober gedämpfter gewesen zu sein, so Mizuho in einer Research-Note an die Investoren.Das Unternehmen sei jedoch weiterhin optimistisch, was die zukünftigen Wachstumsaussichten von PayPal angehe, und verweise auf reichlich Möglichkeiten, die Plattformen von PayPal und Venmo zu einer globalen digitalen Geldbörse zu kombinieren. Mizuho sei überzeugt, dass solche Maßnahmen die Bedenken über Marktanteilsverluste an Apple Pay zerstreuen könnten.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von PayPal nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 92 auf 72 USD gesenkt. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:51,71 EUR +1,73% (14.11.2023, 15:34)