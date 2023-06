Die im Dezember gestartete Comeback-Wette gilt daher weiterhin, eignet sich aber nur für mutige Anleger, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 14.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die PayPal-Aktie Ende Mai auf ein neues Mehrjahrestief gefallen sei, arbeite sie sich derzeit wieder ein Stück nach oben. Wie es mittelfristig dann weitergehe, da würden die Meinungen der Analysten jedoch immer weiter auseinander gehen - und folglich auch die Einschätzung, ob die Aktie noch kaufenswert sei oder nicht.Analyst Kunaal Malde von der britischen Investmentbank Atlantic Equities rechne mit anhaltendem Gegenwind für den Online-Bezahldienst und habe seine Kaufempfehlung für die Aktie nun gestrichen. Im Zuge der Abstufung von "overweight" auf "neutral" habe er dabei auch das Kursziel von 90 auf 72 Dollar gesenkt.Während er der PayPal-Aktie in Erwartung einer Stabilisierung des Umsatzwachstums und einer robusten Ergebnisentwicklung in Verbindung mit der unterdurchschnittlichen Bewertung zuletzt noch eine Outperformance zugetraut habe, würden diese Faktoren nun durch anhaltenden Konkurrenzdruck negiert, argumentiere der Experte.Zudem scheine es "keine schnellen Lösungen" für die Probleme im Bereich "Branded Checkout" oder bei den Transaktionsmargen zu geben. Es fehle im daher an Katalysatoren, die das Interesse der Investoren kurzfristig wieder anfachen könnten, so Malde. Trotz der niedrigen Bewertung erwarte er eine Fortsetzung des Seitwärtstrends und begebe sich folglich mit seinem "neutral"-Rating an die Seitenlinie.Bei der US-Investmentbank BTIG teile man diese Bedenken offenkundig nicht, denn deren Analyst Lance Jessurun habe die Aktie am Dienstag mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 85 Dollar neu in die Bewertung aufgenommen. Als eins der größten digitalen Zahlungsnetzwerke für Händler und Verbraucher sei PayPal trotz der Fragen rund um das Nutzerwachstum "gut positioniert", argumentiere der Experte.Mit seinem neuen "buy"-Rating geselle sich Jessurun zu 34 weiteren Experten, die laut Bloomberg zum Kauf der Aktie raten würden. Durch das Downgrade von Atlantic Equities wachse die Zahl der Halteempfehlungen derweil auf 20. Zum Verkauf der Aktie rate indes auch weiterhin niemand.Bei den Kurszielen sei zuletzt eine sinkende Tendenz offensichtlich gewesen. Mit einem 12-Monats-Konsensziel von 90,04 Dollar würden die Analysten im Schnitt aber immer noch stattliche 41 Prozent Kurspotenzial signalisieren.Auch "Der Aktionär" traue PayPal weiterhin einen Rebound zu. Das Management-Update in der Vorwoche habe gezeigt, dass hinter den Kulissen an der Strategie gefeilt werde. Der bevorstehende Wechsel an der Unternehmensspitze könnte darüber hinaus für frischen Wind sorgen.