PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung unter den Anlegern sei weiterhin angespannt und entsprechend verhalten falle der Start in die neue Handelswoche aus. Damit setze sich die Schwäche aus der Vorwoche weiter fort. Bei der PayPal-Aktie spitze sich die Lage ebenfalls weiter zu und der Titel stehe kurz vor einem weiteren Rückschlag.Nicht nur der DAX habe eine Schwächephase, auch der Wall Street fehle es an Dynamik. Die US-Börsen seien am Freitag vergangener Woche mit weiteren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,86 Prozent auf 33.127,28 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 habe am Freitag 1,26 Prozent auf 4.224,16 Punkte verloren. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index NASDAQ 100 habe 1,50 Prozent auf 14.560,88 Zähler eingebüßt.Selbst die historisch günstige Bewertung mit einem 2024er KGV von 10 und die Hoffnung auf Besserung der Lage im operativen Geschäft im laufenden vierten Quartal könnten die Investoren dieser Tage nicht überzeugen. Im ohnehin schwachen Marktumfeld taumele die Aktie von PayPal stattdessen immer weiter nach unten.Die PayPal-Aktie komme nicht aus den Abwärtssog heraus. Inzwischen notiere der Titel so tief wie zuletzt im Juni 2017. Nachdem in den vergangenen Tagen auch die wichtige 55-Dollar-Marke gefallen sei, steuere der Kurs nun auf die nächste technische Unterstützung bei 52,64 Dollar zu. Da auch das Handelsvolumen in den vergangenen Tagen angezogen habe, sehe es düster aus und es müsse mit weitern Kursverlusten gerechnet werden. An der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke bestehe für die Bullen eine neue Chance, einen Rebound einzuleiten.Kurzfristig wird es ungemütlich bleiben und von einem direkten Neueinstieg sollte vorerst abgesehen werden, solange keine Bodenbildung in Sicht ist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 23.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Mit Material von dpa-AFX