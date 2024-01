Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,57 EUR -0,46% (30.01.2024, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

63,76 USD +3,20% (29.01.2024, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) weiterhin mit dem Rating "neutral" ein.PayPal habe am 25. Januar ein 17-minütiges, vorab aufgezeichnetes Video von CEO, Alex Chriss, veröffentlicht, in dem er die ersten Innovationen vorstelle, die PayPal und Venmo im Jahr 2024 auf den Markt bringen würden.Die Aktie sei aus zwei Gründen mit einem Minus von 3% gehandelt worden: Die Erwartungen der Anleger seien höher gewesen als ein 17-minütiges, vorab aufgezeichnetes Video und die sechs neuen Innovationen, die Chriss vorgestellt habe, "scheinen keine bahnbrechenden Initiativen zu sein", so die Analysten von BTIG in einer Research Note. Die Firma sage, dass PayPal während der Präsentation kein Update zu seinen finanziellen Aussichten gegeben habe, sodass die Investoren warten müssten, bis das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 7. Februar vorlege.Während das Update vom 25. Januar einen Schritt in die richtige Richtung für PayPal darstelle, sei die Aufgabe, das Unternehmen zu einem konsistenten und profitablen Umsatzwachstum zurückzuführen, eine mehrjährige Initiative und keine Geschichte für das Geschäftsjahr 2024, so BTIG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: