Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

55,85 EUR -1,45% (30.05.2023, 17:33)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,855 USD -0,61% (30.05.2023, 17:19)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund ein Drittel ihres Werts habe die PayPal-Aktie seit ihrem Jahreshoch Anfang Februar abgegeben. Vom Allzeithoch bei 310,16 Dollar sei das Papier derzeit meilenweit entfernt. Höchste Zeit also, um endlich wieder die Richtung zu ändern?Nach Ansicht des Finanzdienstleisters Mizuho sei jedenfalls der richtige Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. So habe Mizuho Anlgern am Dienstag in einer Studie geraten, den Dip zu "kaufen". Seit den Quartalszahlen am 8. Mai habe sich die Aktie um 25 Prozentpunkte schlechter als der NASDAQ entwickelt. Dafür sei unter anderem die durchwachsene Transaktionsmarge verantwortlich gewesen. Das Management diese Schwäche mit der Verschiebung des Produktmix hin zum wachstumsstärkeren, aber weniger profitablen Dienst Braintree. Bei Anlegern bestehe allerdings weiterhin die Sorge über einen verschärften Preisdruck.Diese Zweifel halte Mizuho für überzogen. Mit dem Kursziel von 92 Dollar sehe Analyst Dan Dolev rund 50 Prozent Potenzial und rate daher zum Kaufen der Aktie. Zu einem ähnlichen Niveau sähen auch seine Kollegen das Papier fair bewertet: Das Konsenskursziel liege bei 93 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: