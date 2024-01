Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Bei PayPal stehe am heutigen Donnerstag der mit Spannung erwartete Innovationstag auf der Agenda, den CEO Alex Chriss in der Vorwoche bereits mit großen Worten angekündigt habe. Die Aktie habe daraufhin eine kleine Aufholjagd gestartet, ehe die Investmentbank Citi die Vorfreude am Mittwoch wieder etwas gedämpft habe.In einer aktuellen Studie hätten die Analysten die PayPal-Aktie auf die "Negativ Catalyst Watch"-Liste gesetzt. Konkret komme das einer Warnung vor kurzfristigen Abwärtsrisiken gleich. Das habe aber weniger mit dem Innovationstag zu tun, den PayPal-CEO Alex Chriss am heutigen Donnerstag ab 18:30 Uhr deutscher Zeit abhalte, sondern mit der Zahlenvorlage am 7. Februar.Im Zuge dessen könnte PayPal erneut unter Druck geraten, würden die Citi-Experten glauben, und würden dafür zwei Hauptgründe nennen.Zum einen würden sie fürchten, dass die Rückkehr zu einem Wachstum des Bruttogewinns aus Transaktionen länger dauern könnte als bislang erwartet. Eine mögliche Lösung hierfür könnte der Ausstieg aus weniger profitablen Verträgen sein, was jedoch zu einem schwächeren Wachstum des Transaktionsvolumens führen könnte und von Investoren negativ aufgefasst werden könnte.Nach Einschätzung des AKTIONÄR dürfte nach der Talfahrt der vergangenen Jahre dürfte bei PayPal bereits viel Negatives eingepreist sein. Nach der negativen Analystenstudie sei die Aktie am Mittwoch aber dennoch fast drei Prozent tiefer aus dem US-Handel gegangen. Vor dem wichtigen Event am Abend könne sie am Donnerstag aber bereits wieder moderat zulegen. Nun müsse das Management um Alex Chriss aber auch liefern.Mutige können daher weiterhin auf das längst überfällige Comeback der PayPal-Aktie spekulieren, während Anleger, die auf Nummer sicher gehen wollen, zunächst die heutige Veranstaltung und die Zahlenvorlage abwarten sollten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link