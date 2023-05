Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

55,84 EUR -2,89% (25.05.2023, 18:40)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,88 USD -3,11% (25.05.2023, 18:26)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke Quartalszahlen und ein "Hammer-Ausblick" von NVIDIA würden am Donnerstag für ein kräftiges Kursplus an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) sorgen. Bei der Aktie von PayPal wolle der Funke allerdings nicht überspringen, im Gegenteil: Auch im positiven Gesamtmarkt taumele der Kurs immer weiter nach unten.Eine gute Stunde nach Handelsstart an der Wall Street notiere die PayPal-Aktie rund 2,5 Prozent im Minus. Im NASDAQ 100, der zeitgleich fast zwei Prozent zulege, gehöre PayPal damit zu den größten Verlierern.Noch wesentlich bitterer sei allerdings, dass PayPal nach dem Stabilisierungsversuch der vergangenen Tage nun weiter nach unten taumele. Dabei sei der Kurs zeitweilig bei 60,10 Dollar auf einen neuen Tiefststand seit Mitte 2017 gefallen. Der Abschlag vom Allzeithoch im Juli 2021 wachse dadurch auf über 80 Prozent.Für die im Dezember eröffnete Comeback-Wette des "Aktionär" werde es immer enger. Zwar gebe es angesichts des anstehenden Wechsels an der Konzernspitze und der historisch günstigen Bewertung mit einem 2023er KGV von 12 durchaus potenzielle Katalysatoren für einen Rebound. Fraglich ist allerdings, ob die noch ihre Wirkung entfalten können, ehe der Kurs den inzwischen recht nahen Stopp bei 50 Euro reißt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 25.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link