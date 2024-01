Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,86 EUR -1,67% (30.01.2024, 17:31)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,40 USD -2,13% (30.01.2024, 17:17)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.PayPal-CEO Alex Chriss habe im Vorfeld des Innovation Day große Hoffnungen bei den Anlegern geschürt und damit den Kurs beflügelt. Obwohl der Markt zunächst negativ auf die Neuerungen reagiert habe, könnten sie dem operativen Geschäft von PayPal und somit auch der Aktie neuen Schwung verleihen.Zu den bemerkenswerten Änderungen gehöre das Krypto-Wallet, das mehrere digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum unterstütze. Zudem habe das Unternehmen kürzlich seinen Stablecoin namens PayPal USD eingeführt, der eine Marktkapitalisierung von rund 301 Millionen Dollar und ein durchschnittliches Handelsvolumen von täglich etwa zwölf Millionen Dollar habe.Um die fast 400 Millionen Kundenkonten und 35 Millionen Händlerkonten auf personalisierter Ebene zu halten, setze PayPal nun auch auf Künstliche Intelligenz. Dem Unternehmen zufolge würden die umfangreich gesammelten Daten zum Zahlungsverhalten der Kunden bei verschiedenen Händlern dabei eine entscheidende Rolle spielen.Der Markt habe zwar enttäuscht auf den Innovation Day reagiert. Doch die PayPal-Aktie notiere aktuell deutlich über dem Niveau, auf dem sie sich befunden habe, als CEO Alex Chriss gemeint habe, man werde die Welt schockieren. Das ist grundsätzlich ein positives Signal und lässt Raum für die Spekulation, dass die Aktie künftig mehr als KI- und Krypto-Titel bewertet wird, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: