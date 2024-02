Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,40 EUR +0,27% (07.02.2024, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

63,71 USD +3,53% (06.02.2024, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zur Wochenmitte seien Anleger bisher eher zurückhaltend, nachdem am Vortag zumindest der DAX auch ein neues Rekordhoch erreicht habe. Weiterhin stark würden sich auch die US-Tech-Titel präsentieren. Mit Spannung würden Anleger heute auch die neuen Zahlen von PayPal erwarten. Hier sei damit für hohe Volatilität gesorgt und Anleger würden auf diese Marken achten.Bei PayPal stünden am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal auf der Agenda. Einige Analysten seien durchaus vorsichtig optimistisch gestimmt. Beispielsweise habe JP Morgan zuletzt sein "overweight"-Rating für die Papiere des Online-Bezahldiensts bestätigt. "Insgesamt fühlen wir uns mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal relativ wohl", schreibe das Team um Analyst Tien-Tsin Huang. Gleichzeitig sei das Kursziel leicht von 80 auf 75 Dollar gesenkt worden.In den vergangenen Wochen habe sich eine spannende Entwicklung im Chart abgezeichnet. Nach der ersten Enttäuschung nach dem Innovationstag sei der Titel vom Mehrmonatshoch bei 68,02 Dollar bis unter die 60-Dollar-Marke gesackt. Diese Marke sei aber schnell wieder gekauft worden.Heute Abend sei es soweit - die mit Hochspannung erwarteten Quartalszahlen von PayPal stünden an. Hohe Volatilität ist garantiert und Anleger achten auf die genannten Marken im Chart, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: