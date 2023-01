Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe im vergangenen Jahr deutlich eingebüßt und vor den Feiertagen sogar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Nach Ansicht des "Aktionärs" gebe es allerdings gute Gründe, weshalb Anleger das Papier des Zahlungsdienstleisters im neuen Jahr auf dem Schirm haben sollten.Mit der vorsichtigen Prognose für das vierte Quartal habe CEO Dan Schulman Anfang November die Anleger nicht vollständig zufrieden stellen können. Der PayPal-Chef habe aber betont, dass man einen "sehr konservativer Ausblick für den Umsatz und den E-Commerce-Markt" angesetzt habe, bei dem er davon ausgegangen sei, dass die Wirtschaft im ersten Halbjahr in eine leichte Rezession verfallen werde.In einem Dezember-Update habe Schulman dann konkretisiert, dass der Gewinn je Aktie "etwas besser ausfallen könnte" als zuvor prognostiziert. Das lasse nun Chancen auf eine Erholung und liefere den ersten wichtigen Grund, um für die PayPal-Aktie bullish zu sein. Zudem dürfte der US-Konzern den positiven Trend bei den operativen Margen, der sich bereits im dritten Quartal abgezeichnet habe, fortführen. CEO Schulman zeige sich hiervon jedenfalls überzeugt und wolle im neuen Jahr sogar 1,3 Mrd. USD sparen.Abschließend biete sich auch charttechnisch eine Chance auf Erholung. Das vorherige Jahrestief von Ende Juni bei 67,68 USD sei am 22. Dezember zwar gerissen worden, aber zum Handelsschluss habe die PayPal-Aktie bereits wieder einen knappen Dollar höher notiert. In den vergangenen Handelstagen sei das Papier zudem über die 70-USD-Marke geklettert, was einen Bruch des seit November vorherrschenden, steilen Abwärtstrends bedeute.Mit einem 23er-KGV von 15 wirke PayPal günstig bewertet. Das Fazit für einen der "Aktionär" -Favoriten des Jahres 2023 laute daher: "Die Zeit wird zeigen, dass PayPal auch künftig im Tempo des Digitalisierungs- und E-Commerce-Trends wachsen kann. Die aktuell günstige Bewertung sollte der Aktie dann als Sprungbrett dienen.", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.