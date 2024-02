Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Künstliche Intelligenz (KI) sei in aller Munde und erobere Zug um Zug die verschiedensten Geschäftsbereiche - auch die Payment-Branche. In der Vorwoche habe nun auch PayPal Ventures, der Risikokapital-Arm des Zahlungsdienstleisters, die Gründung eines KI-Fonds sowie dessen erstes Investment bekannt gegeben.Mit dem nun aufgelegten AI Fund wolle PayPal Ventures in den nächsten drei Jahren KI-Investitionen in Frühphase-Unternehmen in allen Branchen und Vertikalen tätigen. "Wir sehen unglaubliche Möglichkeiten für KI in den Bereichen Werbung, Kundenerfolg, Risiko, Compliance, Recht und Personalisierung und freuen uns, dieses Vehikel zu lancieren, um in intelligente, motivierte Teams zu investieren, die mit KI die gesamte Branche umkrempeln", heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens.Zusammen mit dem Start des KI-Fonds habe PayPal auch schon das erste Investment bekannt gegeben: PayPal Ventures habe sich als einer der Lead-Investoren an einer Series-C-Finanzierungsrunde des KI-Startups Rasa mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Dollar beteiligt. Das Unternehmen entwickele eine neue Generation von konversationeller KI, um das volle Potenzial großer Sprachmodelle (LLMs) auszuschöpfen.Die Technologie gebe Entwicklern die Möglichkeit, "robuste" generative KI-Assistenten für Konversationen zu entwickeln, damit sich die Interaktionen für die Nutzer persönlicher und sinnvoller anfühlen würden. Oder anders ausgedrückt: Ein KI-basierter Chatbot, der sich nicht nach Chatbot anfühle und auch mit feinen Nuancen in der Sprache besser umgehen solle als bisherige Chatbots und Sprachmodelle wie ChatGPT und Co.Auch bei PayPal Ventures sehe man Potenzial: "Wir haben gesehen, wie die Technologie von Rasa das Kundenengagement und die Unternehmensleistung durch unsere Concierge-Lösungen verbessert, und wir tätigen unsere erste KI-Investition in Rasa, weil wir glauben, dass es die beste Plattform für Unternehmen ist, um robuste konversationelle KI zu entwickeln", so Alan Du, Partner bei PayPal Ventures, gegenüber dem PortalWieviel genau die Risikokapital-Tochter des Onlinebezahldienstes dafür in die Hand nehme, sei nicht bekannt geworden. Der Schritt zeige aber, dass auch PayPal die Chancen ergreifen wolle, die KI etwa zur Verbesserung von Effizienz und Kommunikation biete.Der Aktie von PayPal habe das zunächst aber keine nennenswerten Impulse geliefert. Unter teils kräftigen Ausschlägen pendele sie seit Jahresanfang um die 60-Dollar-Marke und arbeite damit weiter an einer Bodenbildung.Anleger warten vor dem (Wieder-)Einstieg eine klare Trendwende im Chart ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 19.02.2024)