Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,74 EUR +0,33% (16.08.2023, 09:44)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,47 USD -6,01% (15.08.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (16.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Mit Alex Chriss habe PayPal zu Wochenbeginn einen Nachfolger für den scheidenden CEO Dan Schulman verkündet, doch die Freude über einen erfolgreichen Abschluss der monatelangen Suche habe nur kurz gewährt. Bereits tags darauf habe die Nachricht vom Ausstieg des aktivistischen Investors Elliott Management für neuen Verkaufsdruck gesorgt.Satte sechs Prozent tiefer sei die Aktie am gestrigen Dienstagabend aus dem US-Handel gegangen, nachdem bekannt geworden sei, dass der von Paul Singer gegründete Hedgefonds seine Beteiligung an PayPal nach rund einem Jahr wieder abgestoßen habe. Laut Medienberichten habe Elliot zum Ende des ersten Quartals noch rund eine Million Aktien gehalten, ehe die Position im Laufe des zweiten Quartals komplett geschlossen worden sei.Mit den darauf resultierenden Verlusten habe die Aktie die Gewinne vom Wochenanfang wieder vollständig abgegeben. Am Montag habe die Nachricht von der Verpflichtung des bisherigen Intuit-Vorstands Alex Chriss als neuem CEO des Fintech-Konzerns für ein Kursplus von fast drei Prozent gesorgt.Dass nach monatelanger Suche nun endlich ein Nachfolger für den langjährigen PayPal-Chef Dan Schulman habe verpflichtet werden können, sei von den Investoren überwiegend mit Erleichterung aufgenommen worden. Gleichzeitig sei klar, dass Chriss einige Baustellen von seinem Vorgänger übernehmen werde.Investierte Anleger behalten den Stopp bei 50 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link