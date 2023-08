Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,06 EUR +0,72% (04.08.2023, 12:54)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

64,18 USD -12,32% (03.08.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während Umsatz und Ergebnis von PayPal im abgelaufenen zweiten Quartal über den Erwartungen der Wall Street gelegen hätten, hätten neuerliche Sorgen um die Margenentwicklung am Donnerstag für heftige Kursverluste gesorgt. Zumindest bei der Suche nach einem neuen CEO scheine der Online-Bezahldienst aber endlich Fortschritte zu machen.In der Analystenkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage habe sich der scheidende PayPal-Chef, Dan Schulman, zur Suche nach einem Nachfolger geäußert. Seinen Worten zufolge sei man dabei nun auf der Zielgeraden."Wir befinden uns in der Endphase des Prozesses mit mehreren herausragenden Kandidaten, die alle hoch qualifiziert sind und sich darauf freuen, PayPal in das nächste Kapitel des Wachstums zu führen", habe Schulman gesagt. Gleichzeitig habe er seine Pläne bekräftigt, den Vorstandsvorsitz zum Jahresende abgeben und in den Verwaltungsrat des Unternehmens wechseln zu wollen.Der langjährige CEO habe diesen Schritt bereits im Februar angekündigt, seitdem laufe auch die Suche nach einem Nachfolger. Dass diese seit nunmehr sechs Monaten hinziehe, sorge bei einigen Marktteilnehmern für wachsende Nervosität. Wichtige strategische Weichenstellungen könnten sich verzögern, bis der Wechsel an der Konzernspitze vollzogen sei, so die Befürchtung.Die Enttäuschung der Anleger über das jüngste Zahlenwerk von PayPal sei mit Blick auf den Chart nicht zu leugnen. Satte 12,3 Prozent tiefer sei die Aktie am Donnerstag aus dem US-Handel gegangen. Ein großer Teil der Kursgewinne aus den letzten Wochen habe sich damit wieder in Luft aufgelöst - ein herber Dämpfer für die Comeback-Wette des "Aktionär".Investierte Anleger behalten den Stopp bei 50 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link