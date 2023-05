Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,01 EUR +0,30% (15.05.2023, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,69 USD -3,88% (12.05.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Trotz der mauen Kursperformance der letzten Jahre sei die Mehrheit der Analysten nach wie vor zuversichtlich für die Aktie von PayPal. Nach einem durchwachsenen Ausblick und einem neuen Mehrjahrestief in der Vorwoche beginne die Front der Bullen aber langsam zu bröckeln. Alexandre Faure von BNP Paribas Exane habe seine Kaufempfehlung nun gestrichen.Zur Begründung verweise er insbesondere auf Aussagen des Managements im Rahmen der jüngsten Zahlenvorlage, wonach der Zahlungsdienstleister im laufenden Jahr trotz steigendem Zahlungsvolumen eine geringere Transaktionsmarge - und damit letztlich auch einen geringeren Bruttogewinn - vereinnahmen werde als ursprünglich geplant.Und weiter: "Wir befürchten ein größeres Umsetzungsrisiko im aktuellen Kontext von Kostensenkungen, bevorstehendem Managementwechsel und geringer Sichtbarkeit der neuen Strategie", habe Faure gewarnt. In der Folge habe er die PayPal-Aktie von "outperform" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 58 Dollar gesenkt. Nach dieser Maßgabe hätte die Aktie sogar noch weitere sechs Prozent Luft nach unten.Bereits unmittelbar nach der Zahlenvorlage in der Vorwoche habe auch die Credit Suisse die PayPal-Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 85 Dollar gesenkt. Damit würden die Schweizer dem Papier aber immerhin noch rund 38 Prozent Kurspotenzial zugestehen.Die Aktie sei am Freitag unterdessen bei 61,31 Dollar auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gefallen. Die teils dreistelligen Kursziele einiger Experten würden dadurch in immer weitere Ferne rücken. Gut möglich, dass der Eine oder die Andere vor diesem Hintergrund demnächst etwas nach unten korrigiere.Dank soliden Zukunftsaussichten und einer historisch niedrigen Bewertung sieht "Der Aktionär" auch weiterhin großes Rebound-Potenzial bei PayPal. Anleger müssen allerdings Geduld mitbringen und sollten den mittlerweile recht nahen Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link