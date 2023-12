Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,16 EUR +0,72% (14.12.2023, 15:01)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,73 USD +4,82% (13.12.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Anleger seien erleichtert nach dem gestrigen US-Notenbank-Event. Die Perspektive deutlich sinkender Leitzinsen habe den Dow Jones Industrial am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Auch Tech-Titel wie die PayPal-Aktie hätten von der positiven Aussicht in der US-Zinspolitik profitiert. Die Bullen hätten nun einen wichtigen Befreiungsschlag vollzogen.Der bekannteste Wall-Street-Index habe zudem erstmals die Hürde von 37.000 Punkten übersprungen und sei letztlich mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 37.090 Zähler aus dem Tag gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 sei um 1,27 Prozent auf 16.562 Zähler gestiegen. Auch diese beiden Indices seien im Zuge der laufenden Börsenrally stark gestiegen und stünden inzwischen knapp unter ihren Höchstständen.Wie erwartet habe die US-Notenbank FED die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gelassen. Für 2024 würden die Währungshüter in Washington allerdings mit mehr und auch deutlicheren Zinssenkungen als bisher rechnen. Sie würden inzwischen im Mittel von einem Leitzins von 4,6 Prozent ausgehen. Im September seien sie noch von im Schnitt 5,1 Prozent ausgegangen. Das deute nun auf etwa drei Zinssenkungen im Jahr 2024 in einem Gesamtvolumen von 0,75 Prozentpunkte hin."Die FED gilt als eine recht konservative Institution, die die Auswirkungen dessen, was sie sagt, stark abwägt", habe Chefökonom James Knightley von der ING konstatiert und die FED-Signale eine "überraschende Änderung der Aussichten" genannt.DER AKTIONÄR habe es kommen sehen. Nun haben die Bullen abgeliefert und ein starkes Zeichen mit dem Ausbruch für eine weitere Erholung gesendet, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link