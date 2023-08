Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PayPal habe im abgelaufenen Quartal erneut rückläufige Gewinnmargen und Nutzerzahlen verzeichnet. Die Analysten von Evercore ISI hätten daraufhin Ursachenforschung betrieben und den wachsenden Konkurrenzdruck - allen voran durch Apple - als Schuldigen identifiziert. Das habe nun auch unmittelbare Auswirkungen auf die Empfehlung des Analysehauses.Die im Vergleich zum Vorquartal erneut gesunkene operative Marge führe das Team um Evercore-Analyst David Togut zumindest teilweise auf Wachstum der Sparte Braintree zurück. Das Unternehmen sei bereits im Jahr 2013 von PayPal übernommen worden und biete Händlern technische Möglichkeiten, um auch Zahlungen mit digitalen Wallets wie Google Pay oder Apple Pay zu akzeptieren.Solche Bezahlmethoden würden sich zwar wachsender Beliebtheit erfreuen, seien für das Unternehmen aber nicht so lukrativ wie klassische PayPal-Transaktionen. In der Folge sei die operative Marge von 22,7 Prozent im Vorquartal auf 21,4 Prozent gesunken.Gleichzeitig habe PayPal für das zweite Quartal 431 Millionen aktive Nutzer ausgewiesen. Das seien zwar mehr gewesen als im zweiten Quartal 2022 (rund 429 Millionen). Im Vergleich zu den beiden Vorquartalen sei die Zahl der aktiven Nutzer allerdings gesunken.Togut führe auch das auf die wachsende Verbreitung von Apple Pay als bequemer Bezahloption beim Online-Shopping zurück. Dadurch hätten die Verbraucher inzwischen mehr Alternativen zur Zahlung mit PayPal.Die Kombination aus sinkenden Margen und verschärftem Wettbewerb führe zu "zunehmendem Gegenwind für das Umsatz- und Gewinnwachstum", zitiere das Finanzportal Barron’s aus der Evercore-Studie. Dem PayPal-Management seien diese Herausforderungen bewusst, schreibe Togut unter Verweis auf entsprechende Äußerungen gegenüber Analysten.Ob das reiche, da scheine man bei Evercore ISI allerdings Zweifel zu haben. Zumindest habe Analyst Togut die Aktie nach der Zahlenvorlage in der Vorwoche von "outperform" auf "in Line" abgestuft, was eine Halteempfehlung entspreche. Das Kursziel habe er dabei von 85 auf 65 Dollar gesenkt. Damit wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau nahezu fair bewertet.Der Kursrutsch in der Vorwoche habe einen großen Teil der Kursgewinne seit Ende Mai aufgezehrt und den Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung einen heftigen Dämpfer verpasst.Die im Dezember eröffnete Comeback-Wette des "Aktionär" läuft zwar noch, Anleger müssen nun allerdings wieder den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.