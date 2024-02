Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

53,73 EUR -0,96% (21.02.2024, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,99 USD -1,08% (21.02.2024, 17:06)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Nerven der Anleger seien aktuell angespannt. Bis vor wenigen Tagen sei die Stimmung noch ausgelassen gewesen, da besonders Tech-Titel immer weiter in die Höhe geklettert seien. Nun komme es am heutigen Mittwochabend zum Showdown. Auch für die PayPal-Aktie stehe viel auf dem Spiel. Anleger müssten das jetzt auf dem Schirm haben.Nach den Zahlen und dem enttäuschenden Innovationstag, seien Anleger weiterhin skeptisch, was die weitere Entwicklung der PayPal-Aktie betreffe. Auch die Analysten seien immer weniger optimistisch als noch in der Vergangenheit. Von den 55 Experten, die sich laut Bloomberg mit dem Unternehmen beschäftigen würden, würden aktuell nur noch 21 zum Kauf des Papiers raten. Für 31 sei die PayPal-Aktie eine Halteposition, drei würden den Verkauf empfehlen.Die PayPal-Aktie bewege sich viel, aber sei dennoch weiterhin auf Richtungssuche. Seit Monaten pendele der Titel in einer breiten Spanne. Auf der Unterseite habe die massive Unterstützung am Mehrjahrestief bei der psychologisch wichtigen 50-USD-Marke den Bären den Weg blockiert. Auf der Oberseite habe es die Aktie nur kurzzeitig bis an die 68-USD-Marke geschafft. Als dann jedoch die Enttäuschung über die angekündigten "Innovationen" groß gewesen sei, sei der Titel schnell wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen, die aktuell bei rund 62 USD verlaufe. Etwas tiefer, bei rund 61 USD, verlaufe auch der kurzfristige GD50, der als weiterer Widerstand aktuell fungiere.Der Funke wolle einfach nicht zünden bei der PayPal-Aktie. Sollte es heute Abend zu enttäuschenden Reaktionen nach den NVIDIA-Zahlen kommen, werde wahrscheinlich der gesamte Tech-Sektor abverkauft - PayPal inklusive. Anleger sollten also aktuell besser die Füße stillhalten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: