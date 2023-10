Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Neben wachsendem Konkurrenzdruck und schwächelnden Margen drohe PayPal nun neues Ungemach: Zwei Verbraucher in den USA würden dem Online-Bezahldienst wettbewerbsfeindliches Verhalten vorwerfen und eine Sammelklage anstreben. Die Kläger würden dabei Parallelen zu einem prominenten Fall aus der Vergangenheit ziehen.Zwei Verbraucher aus den US-Bundesstaaten Georgia und Kalifornien würden PayPal beschuldigen, mit den Händlern Verträge zu schließen, die es verbieten würden, die Kunden mit Preisanreizen zur Nutzung günstigerer Bezahloptionen zu bewegen. Diese "Anti-Steering"-Klauseln seien wettbewerbsfeindlich und hätten in Verbindung mit den "höchsten Transaktionsgebühren unter den Zahlungsabwicklern" überdies zu höheren Preisen für die Kunden geführt, so der Vorwurf.Gemeinsam mit der Anwaltskanzlei Hagens Berman hätten sie daher bei einem kalifornischen Gericht Klage gegen PayPal eingereicht. Dabei würden sie den Status einer Sammelklage anstreben, der sich weitere Verbraucher anschließen könnten. In der Klage würden sie Schadenersatz in nicht näher bezifferter Höhe und eine Unterlassungsverfügung gegen angeblich wettbewerbswidrige Praktiken fordern.Anwalt und Klageführer Steve Berman spreche in einer Pressmitteilung von "drakonischen Anti-Steering-Regeln", die ihn an das Gebaren von Visa und Mastercard in der Vergangenheit erinnert hätten. Die beiden Kreditkartenkonzerne seien deshalb im Jahr 2010 vom US-Justizministerium verklagt worden und hätten die fraglichen Regeln daraufhin abgeschafft.Wettbewerbsklagen gegen große Konzerne seien in den USA keine Seltenheit, dennoch habe die PayPal-Aktie am Donnerstag im US-Handel zunächst mit einem Abschlag von rund zwei Prozent auf die Nachricht reagiert. Angesichts operativer Herausforderungen und der mauen Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Monaten sei ein langwieriger und teurer Rechtsstreit schließlich das Letzte, das der Payment-Konzern aktuell brauchen könne.DER AKTIONÄR sehe deshalb keinen Grund zur Panik, behalte die weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Wettbewerbsklage aber genau im Blick. Anleger, die auf ein Comeback der PayPal-Aktie spekulieren, beachten unterdessen den Stopp bei 50 Euro, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link