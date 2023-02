Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

73,74 EUR +0,93% (10.02.2023, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

78,42 USD -1,63% (09.02.2023)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst PayPal sei zum Jahresende trotz Inflations- und Rezessionssorgen deutlich gewachsen. Im vierten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar (6,9 Milliarden Euro) gestiegen, wie die ehemalige eBay-Tochter am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitgeteilt habe.Der Nettogewinn habe demnach um 15 Prozent auf 921 Millionen Dollar zugelegt. Damit habe das Ergebnis die Erwartungen der Wall Street-Experten übertroffen. Auch die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr habe positiv überrascht.Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei stark ausgefallen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle bei 4,87 Dollar liegen. Erwartet worden seien hier bislang 4,76 Dollar je Aktie. Im laufenden ersten Quartal solle der Gewinn je Aktie zwischen 1,08 und 1,10 Dollar liegen. Der Umsatz solle um 7,5 Prozent zulegen.Zeitgleich habe PayPal den Rücktritt von Vorstandschef Dan Schulman zum Jahresende bekannt gegeben. Wer ihm nachfolgen werde, sei noch unklar. Schulman besetze den Spitzenposten seit PayPals Abspaltung von der Online-Handelsplattform Ebay im Jahr 2015. Er solle weiter einen Sitz im Verwaltungsrat behalten, der dem Vorstand übergeordnet sei. Über diesen Schritt Schulmans sei bereits im Vorfeld spekuliert worden.Die Aktie von PayPal sei zunächst nachbörslich kräftig angestiegen, habe dann jedoch Federn lassen müssen. Letztendlich habe das Papier in der Nachbörse 0,8 Prozent auf 77,80 Dollar verloren. Auch wenn die Aktie die nachbörslichen Gewinne wieder habe abgeben müssen, die Richtung stimme bei PayPal. Wichtig würden nun die weiteren Schritte, die bei PayPal nach dem Chefwechsel folgen würden.Anleger bleiben bei der vergleichsweise günstig bewerteten Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht wäre aber der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig. (Analyse vom 10.02.2023)Mit Material von dpa-AFX