Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,78 EUR -1,13% (27.10.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,54 EUR -8,64% (26.10.2022, 09:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

76,55 USD -3,65% (26.10.2022, 21:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (04.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst habe im Sommer starkes Wachstum verbucht. Im dritten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um 11% auf 6,85 Mrd. USD gestiegen, wie PayPal am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Nettogewinn habe um 22% auf 1,3 Mrd. USD zugelegt. Die Prognose habe jedoch enttäuscht.Obwohl die Ergebnisse die Markterwartungen übertroffen, habe die PayPal-Aktie nachbörslich mit einem kräftigen Kursrutsch reagiert. PayPal habe die Anleger mit einer verhaltenen Prognose für das Schlussquartal enttäuscht. Der US-Konzern rechne mit einer deutlichen Abschwächung des Umsatzwachstums.PayPal sei im Rahmen der Zahlenvorlage immer für eine Überraschung gut. So sei die EPS-Prognose in zehn der vergangenen zwölf Quartale übertroffen worden. Nicht selten habe die Aktie darauf mit kräftigen Kursbewegungen reagiert. Anleger sollten sich daher bereits auf einen Anstieg der Volatilität rund um die Veröffentlichung einstellen.Die PayPal-Aktie sei nachbörslich zuletzt bis auf 69,11 USD abgerutscht. Damit notiere das Papier nur noch knapp über dem Jahrestief von 67,58 USD. Dieses müsse nun unbedingt verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: