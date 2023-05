Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

56,43 EUR -0,42% (18.05.2023, 19:40)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,05 USD -0,67% (18.05.2023, 19:25)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (18.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund zehn Monate sei der aktivistische Investor Elliott Management bereits bei PayPal an Bord, doch eine große strategische Neuausrichtung des Online-Bezahldienstes lasse bislang auf sich warten. Ein Medienbericht über Pläne für den Verkauf eines Geschäftsbereichs könnte allerdings als Indiz gewertet werden, dass nun Bewegung in die Sache komme.Wie das Branchenportal The Information unter Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet habe, erwäge PayPal den Verkauf der Sparte Xoom. Der Online-Bezahldienst habe die Investmentbank Goldman Sachs engagiert und "in den vergangenen Monaten am Verkaufsprozess" gearbeitet, heiße es weiter. Offiziell bestätigt seien die Pläne aber nicht.Xoom sei ein Onlinedienst für Auslandsüberweisungen. Nutzer könnten damit Geld auf ausländische Bankkonten oder Debitkarten überweisen. Zudem könne damit Geld zur Barabholung an Tausende Partnerstandorte auf der ganzen Welt sowie Prepaid-Guthaben für Handys gesendet werden. PayPal habe Xoom im Jahr 2015 für 890 Millionen Dollar übernommen.Dass nun angeblich ein Verkauf der Sparten vorbereitet werde, könnte drauf hindeuten, dass bei PayPal hinter den Kulissen an der strategischen Neuausrichtung gearbeitet werde. Ein Szenario, das viele Anleger mit Spannung erwarten würden, seitdem im vergangenen Sommer der aktivistische Hedgefonds Elliott Management an Bord gekommen sei. Pinterest hätten sich derweil nicht bestätigt.Angesichts der enttäuschenden Kursperformance wäre es nicht verwunderlich, wenn Elliott den Druck auf PayPal erhöhe. Der primäre Fokus liege zunächst aber auf der Neubesetzung der freiwerdenden Stellen im Top-Management. Könne PayPal hier in den kommenden Wochen und Monaten Fortschritte vermelden, dürfte das auch der gebeutelten Aktie frische Impulse liefern.Anleger, die der Comeback-Wette des "Aktionär" im Dezember gefolgt sind, brauchen zunächst aber weiterhin Geduld und sollten den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 18.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link