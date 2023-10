unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.PayPal habe in dieser Woche bekanntgegeben, dass Nutzer ihre PayPal- oder Venmo-Bezahlkarten künftig auch in der Apple Wallet hinterlegen und zum Bezahlen via Apple Pay verwenden könnten. Morgan-Stanley-Analyst James Faucette erwarte davon zwar keine schnellen finanziellen Auswirkungen, spreche aber dennoch von einem "entscheidenden Schritt". In der Folge habe er seine Kaufempfehlung für die PayPal-Aktie mit einem Kursziel von 126 USD bestätigt. Vom aktuellen Kursniveau aus traue er ihr damit satte 119% Kurspotenzial zu und sei damit noch deutlich bullisher als viele seiner Kollegen. Das 12-Monats-Konsensziel aller von Bloomberg befragten Analysten etwa liege aktuell "nur" bei durchschnittlich 86 USD.Die zu Jahresbeginn gestartete Comeback-Wette bei PayPal habe bislang nicht zünden wolle, laufe jedoch weiter. Investierte Anleger sollten dabei den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, PayPal.Apple und PayPal befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU