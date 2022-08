Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

96,84 EUR +9,90% (03.08.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

96,99 EUR +11,77% (03.08.2022, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

89,63 USD +1,20% (02.08.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe am Dienstag nach US-Börsenschluss durchwachsene Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr noch einmal leicht gesenkt. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel aber dennoch nach oben geschossen, denn der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Elliott Management zeige bereits Wirkung.Neben den Zahlen habe der US-Konzern am Dienstagabend auch weitere Details zum neuen Großinvestor im Gepäck. Der aktivistische Investor Paul Singer habe mit seinem Hedgefonds Elliott Management rund 2 Mrd. USD investiert und gehöre damit nun zu den größten Anteilseignern.Elliott sei für sein Pochen auf hohe Renditen sowie seine Einmischung ins Management bekannt und mache offenbar auch bei PayPal sofort Druck: Noch im laufenden Jahr wolle der PayPal nun insgesamt 900 Mio. USD einsparen, im Folgejahr dann weitere 1,3 Mrd. USD.Mit Blake Jorgensen sei zudem ein neuer Finanzchef vorgestellt worden, der bereits am heutigen Mittwoch (3. August) in sein Amt antrete. Die Suche nach einem Nachfolger für Chief Product Office Mark Britto, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiede, laufe noch.Details zum Einstieg von Elliott und zu weiteren Aktienrückkäufen seien von den Anlegern überaus positiv aufgenommen worden und hätten der PayPal-Aktie im nachbörslichen US-Handel ein sattes Plus beschert. In Deutschland zeichne sich am Mittwochmorgen ein Handelsstart mit ähnlich starken Gewinnen ab.Nach der monatelangen Talfahrt sehe es im Chart nun endlich nach der erhofften Gegenbewegung aus. Erweise sich diese als nachhaltig, könnten mutige Langfrist-Anleger wieder einen Fuß in die Tür stellen und auf weitere positive Impulse durch den neuen Großinvestor spekulieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link