Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt bleibe positiv. Für den technologiewertelastigen NASDAQ100 sei es am Freitag um 1,01 Prozent auf 17.962 Punkte nach oben gegangen. Trotz der freundlichen Rahmenbedingungen tue sich die PayPal-Aktie schwer. Die neuesten Zahlen hätten Anleger nicht überzeugt und jetzt komme es auf diese Signale an.Wesentlicher Treiber der Rally würden schwergewichtete Technologiewerte bleiben, die vom Hype um künstliche Intelligenz profitieren würden. Die Hoffnungen auf rasche Leitzinssenkungen, die die Börsen gegen Ende des vergangenen Jahres angetrieben hätten, seien unterdessen mittlerweile deutlich gedämpft.Zahlungsdienstleister PayPal habe nach der Schlussglocke am Mittwoch-Abend in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen vorgelegt. Das Q4-Ergebnis sei solide: Der Umsatz habe um neun Prozent auf 8,03 Milliarden Dollar zugelegt, der Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie sei auf 1,48 Dollar gestiegen. PayPal glänze zudem mit einem starken operativen Cashflow von 2,6 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 4,2 Milliarden Dollar erreicht.Experten und Anlegern hätten die Zahlen aber bisher nicht geschmeckt. Die Aktie sei abgestraft worden und deutlich abgesackt. Analysten würden zugleich vorsichtiger und skeptischer und würden das Kursziel aufgrund der enttäuschenden Prognose senken.Anleger würden bei der PayPal-Aktie weiterhin gute Nerven brauchen. Die Chancen auf einen nachhaltigen Rebound seien weiterhin gegeben, aber auch mit einem erhöhten Risiko behaftet. Daher sollten Anleger vor dem Einstieg besser eine nachhaltige Trendumkehr abwarten, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link