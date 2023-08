Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst PayPal baue sein Engagement im Krypto-Bereich deutlich aus und habe am Montag einen eigenen Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) angekündigt. Der solle in den USA reguliert und an den US-Dollar gekoppelt sein. Es wäre das erste Mal, dass ein großer Finanzdienstleister eine eigene Kryptowährung emittiere."PayPal USD wurde entwickelt, um die Möglichkeiten, die Stablecoins für die Zahlungsabwicklung bieten, zu erweitern und ist zu 100 Prozent durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Treasuries und ähnliche Bargeldäquivalente gedeckt. PayPal USD ist 1:1 in US-Dollar rückzahlbar und wird von der Paxos Trust Company ausgegeben", schreibe das Unternehmen in der am Montag veröffentlichten Ankündigung.Demnach sollten erste Nutzer in den USA bereits in den kommenden Wochen in der Lage sein, PYUSD zwischen PayPal-Konten und kompatiblen externen Wallets zu transferieren, P2P-Zahlungen zu tätigen, Einkäufe zu bezahlen und den Stablecoin gegen andere Kryptowährungen, die von PayPal unterstützt würden, zu tauschen. PayPal USD solle dabei als Schnittstelle für Kunden, Händler und Entwickler fungieren und einen nahtlosen Übergang zwischen Fiat- und Digitalwährungen ermöglichen.Technisch handle es sich dabei um einen ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiere. Das biete gleich mehrere Vorteile: PayPal USD stehe von Beginn an einer bereits großen und wachsenden Gemeinschaft von externen Entwicklern, Wallets und Web3-Anwendungen zur Verfügung und könne überdies leicht von anderen Exchanges angenommen werden.Für Sicherheit und Transparenz sorge dabei der Krypto-Vermögensverwalter Paxos, welcher der Regulierung des New York State Department of Financial Services (NYDFS) unterstehe und über die entsprechenden Lizenzen verfüge. Ab September werde Paxos einen monatlichen Transparenzbericht vorlegen und den Wert der Barreserven regelmäßig durch einen externen Rechnungsprüfer testieren lassen, habe PayPal ferner angekündigt.Dass PayPal mit einer eigenen Digitalwährung liebäugele, sei bekannt gewesen. Die heutige Ankündigung komme aber dennoch überraschend - habe Bloomberg doch im Februar berichtet, dass das Stablecoin-Projekt des Bezahldienstleisters auf Eis liegen solle. Spannend sei das Vorhaben mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung von Zahlungsprozessen in jedem Fall.Neuerliche Sorgen um die Margenentwicklung hätten die PayPal-Aktie nach der Zahlenvorlage in der Vorwoche erneut einbrechen lassen und einen Teil der Kursgewinne aus den vergangenen Wochen getilgt. Unterstützt von den Stablecoin-Plänen lege sie am Montag aber wieder den Vorwärtsgang ein und steige um mehr als zwei Prozent.Die Comeback-Wette des "Aktionär" läuft weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.08.2023)