Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

56,78 EUR +0,46% (10.08.2023, 12:57)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,02 USD -1,85% (09.08.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Mit den Plänen für die Ausgabe einer eigenen Kryptowährung habe der US-Konzern am Montag für eine echte Überraschung gesorgt. Bereits in wenigen Wochen solle der Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) den ersten Nutzern in den USA zur Verfügung stehen. In der obersten US-Bundespolitik würden deshalb die Alarmglocken schrillen.Maxine Waters, Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus und Vorsitzende des Finanzausschusses, sei wegen den Stablecoin-Plänen von PayPal "tief besorgt". Der Grund: Es gebe in den USA auf Bundesebene noch keinen Rahmen für die Regulierung und Aufsicht dieser Vermögenswerte sowie der Vollstreckung dieser Regeln. "Ohne eine Gesetzgebung, die einen klaren und starken Verbraucherschutz auf Bundesebene vorsieht, besteht für die Verbraucher ein größeres Risiko, von bösartigen Akteuren geschädigt zu werden", habe es in einem Statement der Politikerin am Mittwoch geheißen.Dass es in den USA noch keine klare Regulierung für den Umgang mit Kryptowährungen im Allgemeinen und Stablecoin im Speziellen gebe, habe sich die Politik allerdings selbst zuzuschreiben - schließlich gebe es diese Art von Coins schon seit rund zehn Jahren.Waters und weiteren Demokraten im Ausschuss hätten unlängst gegen einen aktuellen Gesetzentwurf gestimmt, der die Ausgabe von Stablecoins unter der Regulierung der Bundesstaaten vorsehe. Sie hätten ihren Widerstand u.a. damit begründet, dass so die Rolle der FED als Zentralbank geschwächt werde. Dass der Gesetzentwurf von den Republikanern eingebracht worden sei, dürfte dabei allerdings ebenfalls eine Rolle gespielt haben.Das zeige einmal mehr: Krypto sei in den USA längst zum Parteipolitikum geworden, was die Einigung auf Regeln und Gesetze erschwere und in die Länge ziehe. Als einer der größten Finanzdienstleister der Welt mit rund 435 Mio. Nutzern könnte PayPal aber die kritische Masse mitbringen, die zum Handeln zwinge. In jedem Fall dürfte sich das Unternehmen der politischen Reibereien und der regulatorischen Unsicherheit bewusst sein, die der Stablecoin-Vorstoß mit sich bringe.Dass PayPal USD ein Übernachterfolg werde, davon würden weder das Unternehmen selbst noch die Investoren ausgehen. Auf lange Sicht sei der Vorstoß aber durchaus spannend. "Der Aktionär" behalte die weiteren Entwicklungen genau im Auge, während die im Dezember gestartete Spekulation auf ein Comeback der Aktie weiterlaufe, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link