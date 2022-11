Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (04.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der US-Onlinebezahldienst PayPal habe im Rahmen der Q3-Zahlen am Donnerstagabend deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vermeldet. Ein verhaltener Ausblick für das vierte Quartal samt gesenkter Umsatzprognose für das Gesamtjahr hätten aber trotzdem für eine Enttäuschung gesorgt und die Aktie nachbörslich auf Talfahrt geschickt.Die guten Nachrichten zuerst: Obwohl das Volumen der abgewickelten Transaktionen im dritten Quartal mit einem Zuwachs von 14 Prozent auf 337 Milliarden Dollar nicht ganz so stark gestiegen sei wie von Analysten im Vorfeld erwartet, habe PayPal den Umsatz um 12 Prozent auf 6,85 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten nur einen Anstieg um zehn Prozent auf 9,81 Milliarden auf dem Zettel gehabt.Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei unterdessen nur um 2 Prozent auf 1,08 Dollar gesunken. Hier hätten Analysten im Schnitt einen wesentlich deutlicheren Rückgang auf 0,96 Dollar erwartet. Unter Verweis auf "anhaltende Produktivitätsinitiativen" habe das Management daraufhin die EPS-Prognose für das Gesamtjahr erhöht und halte nun einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 4,07 bis 4,09 Dollar für möglich. Bislang habe PayPal hier nur 3,87 bis 3,97 Dollar in Aussicht gestellt.Partystimmung habe trotz besser als erwartet ausgefallener Q3-Zahlen und der erhöhten Gewinnprognose aber nicht aufkommen wollen, denn für das laufende vierte Quartal habe das Unternehmen eine äußerst verhaltene Prognose abgegeben. Demnach erwarte PayPal lediglich einen Umsatzanstieg um 7 Prozent auf 7,38 Milliarden Dollar, während Analysten im Schnitt mit 7,74 Milliarden Dollar gerechnet hätten.Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei sogar leicht gesenkt worden - vom bislang 27,85 auf nun 27,50 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das noch einem Plus von rund 10 Prozent.Nachdem Amazon-Kunden in den USA seit kurzem auch den PayPal-Dienst Venmo zum Bezahlen nutzen könnten, habe das Unternehmen im Rahmen der Zahlenvorlage auch eine Partnerschaft mit Apple verkündet. Unter anderem sollten US-Geschäftskunden künftig kontaktlose Zahlungen via PayPal und Venmo mittels der "Tap to Pay"-Funktion auf dem iPhone empfangen können.Letztlich habe der maue Ausblick deutlich schwerer als die soliden Q3-Zahlen, die höhere EPS-Prognose und die neuen Partnerschaften gewogen: Die PayPal-Aktie habe im nachbörslichen Handel am Donnerstag zweitweise mehr als 10 Prozent verloren und starte heute deutlich schwächer in den US-Handel.Die Spekulation des "Aktionär" auf einen Zahlen-Boost sei zunächst nicht aufgegangen, stattdessen rücke nun das Mehrjahrestief bei 67,58 Dollar in den Fokus.Investierte Anleger behalten den Stopp bei 70 Euro im Auge und ziehen nötigenfalls die Reißleine, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 04.11.2022)