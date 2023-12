Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seinen Posten als CEO von PayPal habe Dan Schulman bereits im September geräumt. Zum Jahresende verlasse er nun auch den Verwaltungsrat des Finanzdienstleisters - und damit einige Monate früher als bislang geplant. Zu den Gründen hätten sich weder das Unternehmen noch Schulman selbst geäußert. Es solle aber ein Abschied im Guten sein.Schulman werde zum 31. Dezember aus dem Verwaltungsrat von PayPal ausscheiden, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensmeldung. Bislang sei geplant gewesen, dass er noch bis zur nächsten Hauptversammlung im Mai Teil des Gremiums bleibe, ehe sich der 65-Jährige in den Ruhestand verabschiede.Schulman sei Mitglied des Verwaltungsrates gewesen, seit er 2015 CEO von PayPal geworden sei. Diesen Posten habe er bereits Ende September geräumt, nachdem er bereits zu Jahresanfang angekündigt habe, das Unternehmen verlassen zu wollen. Nach monatelanger Suche sei der frühere Intuit-Manager Alex Chriss als Nachfolger an der Konzernspitze auserkoren worden."Mit Alex Chriss und seinem Führungsteam an der Spitze verlasse ich den Rat mit voller Zuversicht, dass PayPal für sein nächstes Wachstums- und Erfolgskapitel in hervorragenden Händen ist. Es war mir eine große Ehre, PayPal zu leiten, und ich freue mich darauf, zu sehen, wohin Alex das Unternehmen als nächstes führen wird", so Schulman in einem Statement.Gründe für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat würden von den Beteiligten nicht genannt. Es solle aber kein böses Blut zwischen Schulman und dem Unternehmen geben. In einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC finde sich nämlich ein Satz, der so nicht im öffentlichen Abschiedsstatement stehe: "Die Entscheidung von Herrn Schulman ist nicht Ausdruck eines Streits oder einer Meinungsverschiedenheit mit dem Unternehmen."Als neuer CEO habe Chriss keinen einfachen Job: Er müsse insbesondere bei den Gewinnmargen wieder für Wachstum sorgen und das Vertrauen der Wall Street zurückgewinnen. Denn obwohl die Analysten PayPal bei Umsatz und Ergebnis ein solides Wachstum zutrauen würden und die Aktie mit einem 2024er KGV von 11 nahezu historisch günstig bewertet sei, würden viele Investoren einen Bogen um das Papier machen. Seit Jahresanfang sei der Kurs um rund 14 Prozent gefallen, während der marktbreite S&P 500 im selben Zeitraum rund 23 Prozent zugelegt habe."Der Aktionär" bleibe dabei: Die PayPal-Aktie sei grundsätzlich reif für ein Comeback, doch die Bullen würden sich schwer tun. Anleger sollten vor dem Einstieg einen Abschluss der Bodenbildung und eine nachhaltige Trendwende im Chart abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 15.12.2023)