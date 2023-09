Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,09 EUR +2,53% (12.09.2023, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,88 USD +1,53% (12.09.2023, 15:45)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Gut einen Monat sei es her, da habe PayPal mit der Ankündigung eines eigenen Stablecoins namens PayPal USD für Aufsehen gesorgt. Im Rahmen einer Branchenkonferenz habe der scheidende CEO Dan Schulman nun die enorme Bedeutung solcher Digitalwährungen herausgestellt - sowohl für sein Unternehmen als auch für das gesamte Finanzsystem.Bei einer Diskussion im Rahmen einer Branchenveranstaltung von Goldman Sachs habe Schulman argumentiert, dass Stablecoins, die an eine Fiatwährung gekoppelt seien, und digitales Zentralbankgeld, sogenannte Central Bank Digital Currencies (CBDCs), wohl die Zukunft der Paymentbranche darstellen würden."Ich bin der festen Überzeugung, dass das Finanzsystem seine Infrastruktur verbessern muss", so der PayPal-Chef. "Und ich denke, dass CBDCs oder Stablecoins, und wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, das Finanzsystem ergänzen und vielleicht neu definieren werden."Wichtig sei in dem Zusammenhang jedoch, dass die Anbieter jener Digitalwährungen bereit seien, mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Zudem habe sich Schulman für ein hohes Maß an Transparenz ausgesprochen. So müssten die operativen Aktivitäten monatlich von Wirtschaftsprüfern durchleuchtet und die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden.Im Hinblick auf die eigenen Stablecoin-Pläne seines Unternehmens spreche Schulman allerdings von einem Experiment, dass wohl erst mit der Zeit Ergebnisse liefern werde. Grundsätzlich strahle er aber Zuversicht aus: "Es kann sein, dass wir in fünf Jahren auf unsere Stablecoin-Einführung als eines der wichtigsten und innovativsten Dinge zurückblicken, die wir je getan haben."Auch "Der Aktionär" werte den Ausbau des Engagements von PayPal im Stablecoin-Bereich klar positiv. Die Impulse für den Aktienkurs würden sich bislang allerdings in Grenzen halten.Anleger, die der Comeback-Spekulation gefolgt sind, brauchen daher weiterhin Geduld, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: