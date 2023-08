Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

68,01 EUR -1,08% (02.08.2023, 11:44)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

75,53 USD -0,40% (01.08.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Bei PayPal sehe die Lage charttechnisch vielversprechend aus. So verlaufe bei 71,15 USD eine oft geprüfte Horizontale, über die sich die Aktie im Rahmen ihrer Juli-Rally geschoben habe und die jetzt als Unterstützung diene. Knapp darüber bei 74,22 USD verlaufe zudem die 200-Tage-Linie, welche vor wenigen Tagen zurückerobert worden sei und nun ebenfalls nach unten absichere.Beim Blick auf den RSI notiere die PayPal-Aktie mittlerweile bei einem erhöhten Wert von 66. Sie befinde sich damit klar in einem Bullenmarkt - angekommen im überkauften Bereich jenseits der 70 sei der RSI-Indikator damit allerdings noch nicht. Abschließend sorge auch der jüngste Aufwärtstrend für ein positives Chartbild. Die verlängerte Trendlinie verlaufe dabei ebenfalls im Bereich von 71 USD und festige dort die Unterstützungszone.Charttechnisch scheine das Abwärtspotenzial damit begrenzt. Allerdings dürfte auch ein Ausbruch nach oben schwer werden. Denn schon im Bereich von 78 USD werde die Aktie durch einen hartnäckigen Widerstand gedeckelt.Der Kursimpuls durch die Zahlen müsste deutlich sein, um die PayPal-Aktie weiter in ihrem Trendkanal nach oben zu treiben. Langfristig würden die Aussicht auf einen neuen CEO sowie sich verbessernde Fundamentaldaten und eine Rückkehr zum zweistelligen Wachstum dank der Erholung im E-Commerce aber für attraktive Chancen bei einer günstigen Bewertung sorgen. Anleger sollten vor den Zahlen investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link