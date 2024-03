Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,74 EUR -0,92% (05.03.2024, 10:29)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,98 USD -0,93% (04.03.2024)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.In der vergangenen Woche hätten nicht nur der DAX, sondern auch die bekannten US-Indices wie Dow Jones, NASDAQ 100 und der breite S&P 500 mehrfach neue Rekordstände erreicht. Anleger seien damit klar in Kauflaune und besonders der Tech-Sektor überzeuge mit Relativer Stärke. In diesem Umfeld stünden auch für die PayPal-Aktie die Chancen für eine Erholung gut.Nach den Zahlen und dem enttäuschenden Innovations-Tag, scheinen Anleger noch unsicher zu sein, was die weitere Entwicklung der PayPal-Aktie betreffe. Trotz solider Zahlen und einem neuen CEO befinde sich die PayPal-Aktie weiterhin auf Richtungssuche. Anleger seien frustriert, da in den vergangenen Monaten das Umfeld für Aktien aus dem Tech-Sektor so positiv gewesen seien wie lange nicht mehr.Trotz des massiven Pessimismus, der in den letzten Monaten um die Aktie geherrscht habe, sei PayPal nach wie vor das bei weitem führende Unternehmen für Online-Zahlungen. Der Marktanteil sei fast doppelt so hoch wie der des Zweitplatzierten, Stripe. Es sei offensichtlich, dass sich der Wettbewerb verschärfe, aber angesichts der derzeitigen starken Marktposition von PayPal und der Tatsache, dass die Branche mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,2 Prozent wachse, stünden die Chancen für PayPal sehr gut, sich einen wesentlichen Anteil am Wachstum zu sichern.Positiv sei, dass jedes Mal, wenn die Aktie unter den Support bei der 57-Dollar-Marke gefallen sei, sich die Bullen aus der Deckung gewagt und Anteile gekauft hätten. Das deute darauf hin, dass die Anleger inzwischen viel Negatives eingepreist hätten und der Verkaufsdruck nachgelassen habe.Die PayPal-Aktie bleibe ein spannender Rebound-Titel. Hier sollten aber aktuell nur risikofreudige Anleger den Einstieg wagen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link