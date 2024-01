NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,09 USD +3,67% (18.01.2024, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (19.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters sei am Donnerstag um mehr als 3% angesprungen. Der neue PayPal-CEO Alex Chriss habe in einem Interview mit CNBC gesagt, in dem es auch um die Probleme des Unternehmens gegangen sei, dass er "die Welt schockieren" werde. Dabei sei er sogar konkreter geworden und ein Datum für den kommenden Schock genannt. "In den letzten Jahren gab es nicht viel zu feiern", habe er gesagt und eingeräumt, dass die Innovation "zu langsam" gewesen sei. Das solle sich aber ändern.Am 25. Januar finde der Innovationstag des Unternehmens statt, an dem der CEO eine große Ankündigung machen wolle. Es handle sich um eine Innovation, die sowohl den Verbrauchern als auch den Händlern zu Gute kommen solle. Mehr habe der PayPal-Chef allerdings nicht verraten, um die Spannung hoch zu halten. Im Hinblick auf 2024 gehe er davon aus, dass es "ein Jahr des Übergangs, aber mit Schwerpunkt auf Innovationen" sein werde. PayPal wolle sich v.a. beim Thema KI mehr engagieren, um eine einfachere und schnellere Verbindung zwischen Kleinunternehmen und Verbrauchern zu schaffen."Ich denke, wir haben in den letzten Jahren zu viele Akquisitionen getätigt und dabei unseren Fokus verloren. Das ist eines der Dinge, die mir vor ein paar Tagen aufgefallen sind, als ich in das Unternehmen kam", so Chriss abschließend: "Wir hatten früher viele Prioritäten, und jetzt haben wir sie auf fünf reduziert, die alle auf die Steigerung der Gewinne ausgerichtet sind."Der Markt habe positiv auf die Ankündigung des CEOs reagiert. Worum es sich bei der großen Innovation handele und ob die die Vorschusslorbeeren, die der Markt am Donnerstag verteilt habe, gerechtfertigt seien, werde sich Ende nächster Woche zeigen. "Der Aktionär" habe PayPal derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste und rate Anlegern, zumindest bis das Geheimnis gelüftet sei, an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:57,48 EUR +0,58% (19.01.2024, 13:42)