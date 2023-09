Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,40 EUR -1,43% (20.09.2023, 21:15)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,55 USD -1,03% (20.09.2023, 21:01)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe eine starke Vorwoche hinter sich. Wichtig sei für die Bullen der Ausbruch am vergangenen Donnerstag gewesen. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 63,77 USD sei ein frisches technische Kaufsignal ausgelöst worden. Am Freitag habe sich der freundliche Trend zunächst fortgesetzt und die Bullen sei kurz davor gestanden, den GD50 bei aktuell rund 66 USD zu erreichen.Der Ausbruch sei auch deswegen wichtig gewesen, da damit aus technischer Sicht ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend bestätigt würde. Die Stimmung habe jedoch in den vergangenen Tagen etwas gedreht und der Titel sei am GD50 abgeprallt. Der neue Aufwärtstrend sei nicht in Gefahr, solange die Unterstützung bei der 60-USD-Marke standhaft bleibe. Wichtig sei jetzt, dass das positive Momentum zeitnahe wieder aufgenommen werde.Der frische Ausbruch sei wichtig gewesen und die Bullen würden zu einem neuem Rebound-Versuch ansetzen. Wie nachhaltig dieser sein werde, müsse sich erst noch zeigen. Das Comeback-Potenzial könnten risikofreudige Anleger für den Einstieg nutzen. Anleger sollten unbedingt den Stopp bei 50 Euro beachten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien der PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link