52,87 EUR +1,05% (06.11.2023, 10:38)



56,10 USD +1,89% (03.11.2023)



US70450Y1038



A14R7U



2PP



PYPL



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (06.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Mehr als elf Prozent habe die PayPal-Aktie in der abgelaufenen Handelswoche zugelegt, den größten Teil davon nach den besser als erwarteten Quartalszahlen am Donnerstag. Das habe nicht nur dafür gesorgt, dass sich das Chartbild aufgehellt habe, sondern auch dazu geführt, dass gleich zwei Analysten ihre Einschätzung zu PayPal geändert hätten.Barclays Analyst Ramsey El-Assal habe sein Kursziel von 88 auf 81 Dollar reduziert, aber sein "overweight"-Rating beibehalten. Werner Eisenmann von der DZ BANK hingegen rate nun zum Kauf, nachdem er PayPal bislang lediglich als Halteposition eingestuft habe. Sein Kursziel liege bei 65 Dollar.Im Durchschnitt würden die 55 von Bloomberg befragten Experten davon ausgehen, dass die PayPal-Aktie in zwölf Monaten bei 76,42 Dollar notiere. Das entspreche einem Aufschlag von rund 36 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Zudem rate nur einer der Analysten zum Verkauf, während 22 neutral eingestellt seien und 32 das Papier als Kauf einstufen würden.Die Quartalszahlen hätten jedoch nicht nur die Einschätzungen der Analysten verändert, sondern auch das charttechnische Bild. Denn der Tech-Titel habe sich durch den Kurssprung den kurzfristigen Abwärtstrend brechen können und befinde sich nun auf dem Weg in Richtung der 50-Tage-Linie bei 58,30 Dollar.Das Gros der Analysten sehe erhebliches Aufwärtspotenzial für die PayPal-Aktie. Dieses Potenzial spiegele sich auch im Chartbild wider und sollte frei werden, sobald das Papier die 50-Tage-Linie knacke."Der Aktionär" bleibt deshalb optimistisch für den Depot-Wert und setzt weiterhin auf eine Trendwende, so Michael Diertl. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link