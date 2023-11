Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

53,54 EUR -0,32% (16.11.2023, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,25 USD +2,77% (15.11.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (16.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die freundliche Stimmung treibe die Kurse insbesondere von Tech-Titeln wie PayPal weiter an. Auch zur Wochenmitte hätten moderate Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge seien am Mittwoch jedoch bescheidener ausgefallen als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Kursrally ausgelöst hätten. Die PayPal-Aktie habe in diesem Umfeld einen wichtigen Durchbruch erzielt.In den USA habe sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt. Die Jahresrate sei von 2,2 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gefallen. Analysten hätten im Schnitt lediglich einen Rückgang auf 1,9 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise würden die Verbraucherpreise beeinflussen. "Die Verbraucherpreisinflation dürfte weiterhin stärker fallen als viele am Markt erwarten", habe Paul Ashworth, Ökonom bei Capital Economics, geschrieben."Der Aktionär" habe es kommen gesehen, die PayPal-Aktie habe es nun vollbracht - die Umkehrformation sei komplett. Die Bullen hätten den Kurs deutlich von der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke am Jahrestief lösen können. Mit dem frischen Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich, der sich zwischen der 57 bis 58 Dollar Marke aufgespannt habe, sei ein technische Umkehrformation bestätigt worden.Auch der Sprung über den GD50, der ebenfalls in diesem Bereich verlaufe, liefere den Bullen Rückenwind. Als nächstes Etappenziel stehe nun der nächste Widerstand bei der psychologisch wichtigen 60-Dollar-Marke an. Aufgrund der positiven Dynamik in Kombination mit ansteigendem Handelsvolumen stünden die Chancen gut, dass die Erholung nachhaltig sei.Aufgrund der hohen Volatilität sollten hier allerdings nur risikofreudige Anleger einen Einstieg wagen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 16.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link