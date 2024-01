Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Nach dem ernüchternden Jahresstart vor allem für Technologiewerte hätten die US-Börsen auch am Mittwoch nachgegeben. Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank FED habe den Kursen keine Entlastung gebracht. Auch bei der PayPal-Aktie seien die Bullen aktuell auf dem Rückzug.Laut dem Protokoll der Notenbank sähen die Mitglieder der FED den Leitzins auf dem Gipfel oder nahe dran. Man sei bereit, die Zinsen zu senken, falls sich der Inflationsrückgang im Jahr 2024 fortsetze. Der Zeitpunkt für einen solchen Schritt bleibe gleichwohl unsicher, wie die Mitschrift habe erkennen lassen. Marktteilnehmer waren noch Ende des vergangenen Jahres von mehreren Zinssenkungen im Jahr 2024 ausgegangen, seit Jahresanfang scheinen diesbezüglich aber immer mehr Zweifel aufzukommen, so Tim Temp von "Der Aktionär".Hoffnungen auf Zinssenkungen seien gegen Ende 2023 der zentrale Grund für die Rally am Aktienmarkt gewesen. Besonders Tech-Titel würden sensibel auf hohe Zinsen reagieren. Aktien-Anlagen würden bei nachlassendem Zinsdruck wieder attraktiver gegenüber anderen Anlage-Formen, Kredite für Unternehmen werden günstiger. Seit Jahresbeginn würden sich die Börsen aber auf Konsolidierungskurs befinden. Einige Anleger, die im Zuge der Jahresendrally gut verdient hätten, nähmen derzeit Gewinne mit, habe es aus dem Handel geheißen.Das FED-Protokoll habe keine positiven Impulse gebracht und die PayPal-Aktie sei mit dem Tech-Sektor abgesackt. Zum Handelsschluss habe der Kurs 4,6 Prozent tiefer gelegen. Zuvor sei ein Ausbruch über den Widerstand an der 200-Tage-Linie bei rund 65 Dollar gescheitert. Nun nähere sich die PayPal-Aktie der Unterstützung am GD50 bei rund 57 Dollar. Hier stünden die Chancen aus technischer Sicht gut, dass die Bullen sich wieder aus der Deckung wagen würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link