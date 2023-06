Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,05 EUR 0,00% (01.06.2023, 16:03)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,11 USD +0,19% (01.06.2023, 15:49)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Während Neuigkeiten zum geplanten Führungswechsel an der Konzernspitze und einer möglichen strategischen Neuausrichtung bei PayPal weiter auf sich warten lassen würden, sorge zumindest die Risikokapitaltochter PayPal Ventures für Schlagzeilen. Die habe nun eine Finanzierungsrunde für den Wallet-Entwickler Magic angeführt.Laut einer Pressemitteilung des Wallet-as-a-Service-Anbieters (WaaS) aus San Francisco seien bei der jüngsten Finanzierungsrunde insgesamt rund 52 Mio. USD zusammengekommen. Neben PayPal Ventures seien daran noch fünf weitere Geldgeber beteiligt gewesen: Cherubic, Synchrony, KX, Northzone und Volt Capital. Seit dem Launch im Jahr 2018 habe Magic damit nun in Summe mehr als 80 Mio. USD bei Investoren eingesammelt.Mit dem Geld wolle das Unternehmen die Massenadoption und Alltagstauglichkeit von Web3-Anwendungen voranbringen. Als WaaS-Spezialist biete Magic Unternehmenskunden "sichere und einfache Möglichkeiten ( ), ihre Kunden ins Web3 zu bringen", heiße es in der Mitteilung.Als konkrete Anwendungsbeispiele würden etwa Kundenbindungsprogramme, Mitgliedschaften, , Ticketing oder digitale Sammlerstücke genannt. Zu den Kunden von Magic würden einige bekannte Marken wie Mattel, Macy's, Xsolla und Immutable gehören. "Globale Marken haben das Potenzial der Blockchain über Kryptowährungen hinaus erkannt und nutzen es, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und das Erlebnis auf neue Weise zu monetarisieren. Magic arbeitet eng mit Fortune-500-Unternehmen zusammen, um deren Web3-Anwendungsfälle für den Alltag nutzbar zu machen", so Mitgründer und CEO Sean Li.Laut Unternehmenswebsite investiere PayPal Ventures in Unternehmen, die in den Bereichen Fintech, Commerce Enablement, digitale Infrastruktur und Krypto-/Blockchain-Technologien führend seien. Das primäre Ziel sei dabei eine finanzielle Rendite. Magic und seine Web3-Lösungen könnte für den Zahlungsdienstleister perspektivisch aber auch operativ spannend werden - zumal PayPal ja bekanntlich schon längst auch in den Bereichen Krypto und Blockchain aktiv sei.Nach dem neuerlichen Kursrutsch im Anschluss an die Zahlenvorlage Anfang Mai arbeite die PayPal-Aktie derzeit an einer Stabilisierung. Der große Befreiungsschlag lasse noch auf sich warten, doch zumindest habe die jüngste Talfahrt mit immer neuen Mehrjahrestiefs vorerst gestoppt werden können.Angesichts der nahezu historisch niedrigen Bewertung und einigen potenziellen Kurskatalysatoren sehe "Der Aktionär" weiterhin Rebound-Potenzial bei PayPal. Die im Dezember gestartete Comeback-Wette laufe daher weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)