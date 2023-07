NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

69,28 USD +3,73% (10.07.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie sei am Montag rund 3,7% höher aus dem US-Handel gegangen und klopfe nun wieder am charttechnischen Widerstand im Bereich von 70 USD an. Damit rücke das Anfang Mai aufgerissene Gap in den Fokus, das es auf dem Weg zurück nach oben nun wieder zu schließen gelte.Auf die Vorlage der Q1-Zahlen Anfang Mai habe die Aktie mit deutlichen Verlusten reagiert und im Bereich zwischen 74,92 und 69,68 USD eine Kurslücke aufgerissen. Diese könnte nun jedoch bald wieder geschlossen werden, denn am Montag habe sich der Kurs bereits wieder bis auf rund 40 Cent an die untere Begrenzung des Gaps angenähert. Knapp oberhalb von diesem Widerstand, genauer bei 70,29 USD, verlaufe zudem derzeit die 100-Tage-Linie. Ein Sprung darüber wäre ein technisches Kaufsignal und könnte zusätzlichen Schub für das Gap-Close liefern. Das Chartbild würde sich dadurch weiter aufhellen und die Performance seit Jahresanfang wieder in den grünen Bereich klettern.Ausgehend von ihrem Mehrjahrestief von Ende Mai habe die PayPal-Aktie in den letzten Wochen bereits rund 18% aufgeholt. Die Bodenbildung sei damit weiterhin in vollem Gange. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2023)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:62,90 EUR -0,11% (11.07.2023, 12:38)