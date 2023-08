Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

56,34 EUR -0,91% (24.08.2023, 20:43)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

60,97 USD -1,28% (24.08.2023, 20:28)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal habe in den vergangenen vier Handelstagen in der Spitze fast neun Prozent zugelegt. Im schwachen Marktumfeld für Tech-Titel müsse sie einen Teil davon am Donnerstag allerdings wieder abgeben. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass nicht gleich wieder alle Dämme brechen würden.Nachdem der Kurs am Freitag der Vorwoche bei 57,29 Dollar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen sei, habe er sich bis zum gestrigen Mittwoch wieder kurzzeitig bis auf 62,37 Dollar nach oben gearbeitet und einen Teil der jüngsten Verluste wieder ausgeglichen. Mit einem Minus von rund 1,3 Prozent lege die Erholung am heutigen Donnerstag aber erst einmal wieder eine Pause ein.Wichtig wäre nun, dass sich die PayPal-Aktie kurzfristig auf dem aktuellen Niveau stabilisieren und anschließend weiter erholen könne - und nicht wieder in Richtung des Mehrjahrestiefs aus der Vorwoche oder gar darunter taumele. Das ohnehin angeschlagene Chartbild würde sich dadurch weiter eintrüben. Zudem sei der Abstand auf den Stoppkurs der laufenden "Aktionär"-Empfehlung bei 50 Euro nicht mehr sonderlich groß.Mit dem anstehenden Wechsel an der Konzernspitze im September und den ambitionierten Plänen im Kryptosektor habe PayPal allerdings zwei Asse im Ärmel, die auch die Aktie mittel- und langfristig wieder auf Vordermann bringen könnten. Abgesehen davon sei die Bewertung nach wie vor nahezu historisch günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.