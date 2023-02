NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2022 wurden über 6 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2022 einen Wert von 435 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Unternehmen habe im vierten Quartal "einige bemerkenswerte Anpassungen vorgenommen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des operativen Geschäfts durch eine Kombination aus Kostensenkungen und einer verstärkten Kundenbindung lag", so der Analyst in einer Research Note. Piper sei ermutigt, dass sich die Margen trotz eines langsameren Umsatzwachstums als in den vergangenen Jahren verbessern würden, glaube aber, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau nahezu fair bewertet sei.Kevin Barker, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von PayPal unverändert mit "neutral" ein und senkt das Kursziel von 85 auf 82 USD. (Analyse vom 10.02.2023)