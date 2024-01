NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

60,89 USD -1,38% (09.01.2024, 15:38)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Morgan Stanley habe am Dienstag seine Einschätzung zur PayPal-Aktie geändert und das Papier des Zahlungsdienstleisters von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft. Analyst James Faucette habe sich skeptisch bezüglich des verlängerten Zeitrahmens für die Produktentwicklung und der Fortschritte bei wichtigen strategischen Initiativen wie der Verbesserung des Marken-Checkouts und der Expansion der Tochter Venmo gezeigt. Sein Kursziel habe er mit 66 USD beziffert, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 9% entspreche. Damit sei er deutlich pessimistischer gegenüber PayPal eingestellt als das Gros der insgesamt 56 von Bloomberg erfassten Analysten. Deren durchschnittliches Kursziel liege bei 73,09 USD und damit fast 20% über dem vorbörslichen Preis. Jeweils 27 würden zum Kauf bzw. Halten des Papiers raten. Eine Verkaufsempfehlung würden hingegen lediglich zwei Experten aussprechen.Aus charttechnischer Sicht sei der Befreiungsschlag mit der Abstufung vorerst vertagt. Erst mit einem Ausbruch über den doppelten Widerstand in Form der 200-Tage-Linie bei 63,78 USD und des Dezember-Hochs bei 64,13 USD würde weiteres Kurspotenzial frei werden."Der Aktionär" habe die PayPal-Aktie derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste, ein Einstieg dränge sich angesichts des verschlechterten Chartbilds nach den jüngsten Nachrichten nicht auf. Anleger sollten den Ausbruch über den Bereich um die 64-USD-Marke und das damit einhergehende Kaufsignal abwarten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:55,44 EUR -1,70% (09.01.2024, 15:52)