Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.



Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

53,51 EUR +0,02% (13.10.2023, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

56,355 USD -2,95% (12.10.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Transaktionsmargen von PayPal dürften auch im abgelaufenen dritten Quartal noch unter Druck gewesen sein. Konkrete Zahlen lege das Unternehmen Anfang November vor, bis dahin dürfte sich viele Anleger auch weiterhin zurückhalten. Dabei wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Fuß in die Tür zu stellen, argumentiere Barclays.Wenn PayPal am 1. November nach US-Börsenschluss die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vorlege, dürften die zuletzt viel beachteten Transaktionsmargen noch einmal deutlich nachgegeben haben. Das habe das Management zuletzt bereits durchscheinen lassen, so Barclays-Analyst, Ramsey El-Assal, in einer aktuellen Studie.Viele Anleger würden daher aktuell an der Seitenlinie verharren, doch das könnte nach Einschätzung des Experten "ein Fehler" sein. Denn obwohl die Q3-Zahlen wahrscheinlich nicht herausragend ausfallen würden, sehe er auf dem aktuellen Niveau einen "attraktiven Einstiegspunkt".Der Grund: Bereits im laufenden vierten Quartal und dem Geschäftsjahr 2024 dürfte sich die Transaktionsmarge bei PayPal wieder "deutlich verbessern", so El-Assal. Dazu trage ein Anstieg des Transaktionsvolumens im Bereich "Branded Checkout" ebenso bei wie ein nachlassendes Wachstum im Bereich "Unbranded Checkout".Letzterer gelte als weniger profitabel und habe sich in den vergangenen Quartalen negativ auf die Margen ausgewirkt. Als weitere Faktoren, die sich in Zukunft positiv auswirken könnten, nenne der Analyst auch die Einführung neuer Produkte und den Wegfall von Maßnahmen zur Absicherung von Währungsschwankungen.Für Barclays würden diese Aussichten das trübe Chartbild und die Risiken einer weiteren Enttäuschung im Rahmen der Q3-Zahlen überwiegen. Folglich sei das "overweight"-Rating für die PayPal-Aktie mit einem fairen Wert von 88 Dollar bestätigt worden. Ausgehend vom Wall Street-Schlusskurs am Donnerstag, entspreche das satten 56 Prozent Kurspotenzial.Auch "Der Aktionär" sei grundsätzlich bullish für die mittel- und langfristige Entwicklung von PayPal und traue der Aktie einen kräftigen Rebound zu. Die entsprechende Comeback-Wette habe allerdings noch nicht gezündet.Investierte Anleger bleiben dabei, behalten aber den Stopp bei 50 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. Einen Neueinstieg sollten vor der Zahlenvorlage am 1. November nur risikofreudige Anleger wagen. (Analyse vom 13.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: