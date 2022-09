Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Neueinsteiger bei der Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach wie vor aufspringen.Auch wenn die im Juli gestartete Kurserholung bei PayPal im schwachen Marktumfeld der letzten Tage und Wochen zunächst im Sande verlaufen sei, sähen Analysten auf dem aktuellen Niveau attraktive Chancen zum (Wieder-)Einstieg beim Online-Bezahldienst.Seit Mittwoch rate auch die Bank of America wieder zum Kauf der Aktie. Seinen Optimismus begründe Analyst Jason Kupferberg dabei vor allem mit der Aussicht auf Kostensenkungen und Aktienrückkäufe, die der Payment-Konzern bei der Vorlage der Q2-Zahlen Anfang August verkündet habe. "Wir glauben, dass diese Initiativen wahrscheinlich vom aktivistischen Investor Elliott Management (der kürzlich eine 2%-Beteiligung an PayPal offengelegt hat) vorangetrieben werden", so der Experte. Zudem habe er auf den neuen Finanzchef, Blake Jorgensen, sowie dessen Track Record bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Kostensenkung und Margensteigerung verwiesen.Eine erneute Beschleunigung der Umsatzentwicklung im laufenden zweiten Halbjahr sowie der vom Unternehmen für den Jahresanfang 2023 angekündigte Investorentag, bei dem weitere Maßnahmen zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre verkündet werden sollten, habe Kupferberg als weitere Kurskatalysatoren identifiziert.Bank of America weise in der Studie aber auch auf einige Risiken bei PayPal hin. So könnten die geplanten Kostensenkungen auch zulasten des Wachstums gehen oder bei der stärkeren Fokussierung auf die Aktivierung bestehender Nutzer die Neukundenakquise auf der Strecke bleiben.Auch wachsende Konkurrenz im Payment- und Fintech-Sektor sowie das anspruchsvolle Makro-Umfeld könnten ihren Tribut fordern. Laut dem Analysten werde PayPal stark von unteren und mittleren Einkommensschichten und zur Bezahlung von nicht zwingend notwendigen Konsumausgaben verwendet.Damit schließe sich Kupferberg der Mehrheitsmeinung unter den von Bloomberg befragten Analysten an, denn 36 Kaufempfehlungen stünden dort aktuell 17 Halte- und keine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Das 12-Monats-Konsensziel liege mit 119,60 Dollar dabei sogar noch etwas höher als das Kursziel vom Bank of America.Auch "Der Aktionär" sehe nach der langen Talfahrt der letzten Monate Rebound-Potenzial bei PayPal und habe kurz nach den Zahlen im August eine Comeback-Spekulation gestartet. Diese habe im durchwachsenen Gesamtmarkt bislang noch nicht so recht zünden wollen.Mutige Neueinsteiger können daher weiterhin aufspringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei. (Analyse vom 01.09.2022)