Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (28.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Dank der positiven Stimmung am Markt habe die PayPal-Aktie Anfang November zeitweise um bis zu 30 Prozent in wenigen Tagen zulegen können. Die hartnäckige 200-Tage-Linie habe den Bullen dann allerdings den Weg versperrt. Anleger müssten jetzt diese Marken auf den Schirm haben, um keine böse Überraschung zu erleben.Nach dem Mehrmonatstief bei 71,77 Dollar am 4. November habe die Stimmung schlagartig umgeschlagen und die PayPal-Aktie habe in nur sieben Handelstagen um 29,9 Prozent zugelegt. Damit sei auch kurzzeitig der GD200 bei aktuell 90,78 Dollar überwunden worden. Im Anschluss sei der Titel allerdings direkt wieder abgesackt und die Gewinnmitnahmen würden anhalten.Damit bleibe die Widerstandszone, die sich zwischen 92 bis 95 Dollar aufspanne, weiterhin hartnäckig. Aktuell müssten die Bullen einen weiteren Rücksetzer verhindern und die technische Unterstützung bei 76,05 Dollar verteidigen. Falle diese Marke in den kommenden Tagen, trübe sich das Chartbild weiter ein. Es müsse dann mit einem erneuten Test der massiven Unterstützungszone im Bereich der 70-Dollar-Marke gerechnet werden.Seit Monaten pendle die PayPal-Aktie in einer großen Seitwärtsspanne zwischen 70 bis 100 Dollar unter hoher Volatilität hin und her. Diese Phase könne noch weitere Monate dauern und Anleger müssten viel Geduld mitbringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: