Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (25.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger dürften in den kommenden Tagen weiterhin die geldpolitischen Signale wichtiger Notenbanken verarbeiten. Die FED, die Bank of England und die schweizerische Nationalbank SNB hätten ihre Zinsen zwar nicht weiter angehoben, die schwedische und die norwegische Notenbank hingegen schon. Die Lage sei unübersichtlich und für die PayPal-Aktie kein gutes Umfeld. Anleger müssten jetzt vorsichtig sein.An der Großwetterlage habe sich nichts Wesentliches geändert. Die Leitzinsen seien stark erhöht worden, um die deutlich gestiegene Inflation zu bekämpfen. Jetzt würden Wachstumssorgen immer mehr in den Vordergrund rücken, nachdem sich die Teuerung abgeschwächt habe. Allerdings würden die zuletzt gestiegenen Ölpreise für neue Inflationsgefahren sorgen."Die Aussichten für die Wirtschaft sind alles andere als rosig, womit auch die Fantasie für steigende Unternehmensgewinne zunehmend schwindet", habe Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets das aktuelle Geschehen eingeordnet. Steigende Energiekosten belasteten das Produzierende Gewerbe, steigende Zinsen vor allem den Immobilien-, dadurch aber auch irgendwann zwangsläufig den Finanzsektor.Marktbeobachter Andreas Lipkow habe ergänzt: "Derzeit zeichnet sich weder Dynamik aus der chinesischen Konjunktur noch aus der in den USA ab." Die europäische Wirtschaft sei hochgradig exportabhängig und daher dürfte die neue Handelswoche kaum positive Wirtschaftsnachrichten parat halten.Vor rund zwei Wochen hätten die Bullen noch den Widerstand bei der 64-Dollar-Marke geknackt und nach klassischer Charttechnik hätten sie damit ein Kaufsignal geliefert und einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend eingeleitet. Der GD50 bei der 65-Dollar-Marke versperre allerdings weiterhin den Weg nach oben und die Bären hätten den Kurs wieder in die Tiefe gedrückt.Der Chart der PayPal-Aktie sei stark angeschlagen, weitere Verluste würden drohen, sollte der Titel unter das Jahrestief fallen. Anleger beachten den Stopp bei 50,00 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 25.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.