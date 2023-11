Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

51,06 EUR -0,39% (13.11.2023, 12:16)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,77 USD +0,90% (10.11.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Anleger würden zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal abwarten. Im Fokus stünden Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag veröffentlicht würden. Außerdem bleibe die Quartalsberichtssaison zentrales Thema. Auch bei der PayPal-Aktie würden es die Bullen aktuell besonders spannend machen.Die US-Aktienmärkte hätten am Freitag im späteren Handel noch deutlich zulegen können. Angeführt worden seien die Kursgewinner von Technologiewerten. Der NASDAQ 100 habe 2,25 Prozent auf 15.529 Punkte gewonnen und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht.Die neuesten Zahlen für das dritte Quartal könnten sich sehen lassen. Der Gewinn sei zwar zugleich um 23 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar gesunken. Damit habe das Unternehmen aber die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Anleger habe das Umsatzplus von rund 8 Prozent sowie der positive Ausblick überzeugt. Zudem habe es auch positive News aus Großbritannien gegeben. Neben dem Heimatmarkt USA dürfe PayPal seinen Nutzern nun künftig auch in Großbritannien den Handel mit Kryptowährungen anbieten. Dort habe die zuständige Finanzaufsichtsbehörde PayPal jetzt für den Handel mit Kryptowährungen zugelassen, wie Reuters berichte.In Kombination mit dem freundlicheren Marktumfeld habe sich die PayPal-Aktie vom Jahrestief an der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke lösen können und sei um bis zu 12,5 Prozent in die Höhe geklettert. Wichtig sei nun, dass die Bullen das Jahrestief weiterhin verteidigen und möglichst zeitnah den Sprung über die Widerstandszone bei der 60-Dollar-Marke meistern würden. Hier verlaufe auch der GD50.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link