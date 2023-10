Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

50,77 EUR -1,89% (20.10.2023, 18:20)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

53,73 USD -1,97% (20.10.2023, 18:06)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten drücke auch die Papiere von PayPal vor dem Wochenende weiter nach unten. Zum Handelsstart an der Wall Street sei der Kurs bei 53,44 Dollar auf ein neues Mehrjahrestief abgesackt. Für die Comeback-Wette des "Aktionär" werde es jetzt richtig eng.Selbst die historisch günstige Bewertung mit einem 2024er KGV von 10 und die Hoffnung auf Besserung der Lage im operativen Geschäft im laufenden vierten Quartal könnten die Investoren dieser Tage nicht überzeugen. Im ohnehin schwachen Marktumfeld taumele die Aktie von PayPal stattdessen immer weiter nach unten.Zu US-Handelsstart am heutigen Freitag habe sie dabei zunächst den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren markiert, ehe sie sich wieder etwas habe erholen können. Zur Stunde notiere sie aber immer noch fast 2 Prozent im Minus.Im hiesigen Handel sei die Lage kaum besser. Im Tagestief habe sich die Aktie zeitweise schon bis auf 50 Cent an den Stoppkurs des "Aktionär" bei 50 Euro angenähert.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.Aktien von PayPal befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.