- Morgan Stanley habe das Kursziel von 129 auf 134 USD erhöht, da die jüngsten Quartalszahlen dazu beitragen sollten, das Narrativ zu verbessern.



- Die obigen Nachrichten hätten den gedämpften Finanzausblick überschattet. Für das laufende Quartal prognostiziere PayPal einen bereinigten Gewinn von 94 bis 96 Cents pro Aktie und liege damit im Rahmen der Schätzungen. Der erwartete Umsatz von 6,8 Mrd. USD liege jedoch unter den Schätzungen der Analysten von 7,02 Mrd. USD. Dies sei besorgniserregend, wenn man bedenke, dass nach dem jüngsten Ausverkauf die Mehrheit der Analysten ihre Erwartungen für das zweite und dritte Quartal gesenkt habe.



- Für das gesamte Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen einen Gewinn in der Größenordnung von 3,87 bis 3,97 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 1,4 Billionen USD.



Die Aktie von PayPal (PYPL.US) sei vorbörslich stark angestiegen und teste derzeit eine wichtige Widerstandszone bei 101,00 USD, die durch die obere Grenze der 1:1-Struktur markiert werde. Sollte ein Durchbruch nach oben erfolgen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstands bei 123,90 USD beschleunigen, der mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle zusammenfalle. Gelinge es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 81,60 USD einsetzen. (Quelle: xStation 5)



