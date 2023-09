Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,66 EUR -1,97% (27.09.2023, 18:34)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,315 USD -2,74% (27.09.2023, 18:21)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (27.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Mit den Verlusten seit dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED vor einer Woche seien die US-Aktienindices unter charttechnisch wichtige Trendindikatoren gerutscht. Der NASDAQ 100, der seit Jahresanfang deutlich besser als der Dow Jones gelaufen sei, halte sich immerhin noch klar über der 200-Tage-Linie, die maßgeblich für die langfristige Kursentwicklung sei. Gleiches gelte für den marktbreiten S&P 500. Für den zu Ende gehenden September würden sich aber Abschläge von bis zu sechs Prozent für die drei Börsenbarometer abzeichnen.Die PayPal-Aktie befinde sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Der GD50 bei der 65-Dollar-Marke versperre den Weg nach oben und die Bären hätten bis zum vergangenen Freitag die Oberhand gehabt. Fast punktgenau am Support bei 57,58 Dollar sei in dieser Woche der Titel gedreht und habe zum erneuten Erholungsversuch angesetzt. Ein wichtiges Zeichen, dass die Bullen auf dem gegenwärtigen Niveau weiterhin Kaufinteresse besitzen würden.Entwarnung könne allerdings noch nicht gegeben werden, dafür sei das momentane Marktumfeld zu angespannt. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung am Jahrestief standhaft bleibe. Sollte die PayPal-Aktie in den nächsten Tagen dennoch nachhaltig unter hohem Momentum unter dieses Level fallen, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst und die Abwärtsdynamik könne sich sogar noch beschleunigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: