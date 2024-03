NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

62,85 USD -0,24% (15.03.2024, 21:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 50,25 USD Ende Oktober in einem Aufwärtstrend und konnte dabei Ende November/Anfang Dezember den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke im Tageschart nachhaltig überwinden und damit ein langfristiges Long-Signal generieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses Long-Signal sei im weiteren Kursverlauf auch bestätigt und ein Verlaufshoch bei 68,21 USD am 22. Januar markiert worden. In der Folge sei die Aktie abgesackt und tendiere seit Wochen zwischen 58 USD und dem 200er-EMA seitwärts.AusblickAm Donnerstag und Freitag sei das Papier von PayPal mit jeweils einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten direkt am 200er-EMA aus dem Handel gegangen. Die PayPal-Aktie könnte nun nachhaltig am 200er-EMA nach unten abprallen und vor einem Rücklauf zum 50er-EMA im Bereich von 60,30 USD stehen. Gehe es weiter tiefer, wäre die Unterstützung um 58 USD wohl die nächste Zielmarke. Gelinge hingegen doch ein Durchbruch über den 200er-EMA, würde ein Long-Signal generiert und ein Hochlauf bis 65,80 USD wahrscheinlich werden. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:57,90 EUR +0,31% (18.03.2024, 08:40)